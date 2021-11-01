Бельгия обыграла Белоруссию в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг

В матче финального турнира Кубка Билли Джин Кинг сборная Бельгии победила команду Белоруссии.

Команды выступают в группе В. В этой группе также играет команда Австралии. В турнире участвуют 12 команд — четыре группы по три сборные. Победители выйдут в полуфинал.

Ранее турнир назывался Кубок Федерации.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа B

Белоруссия — Бельгия — 1:2

Вера Лапко/Александра Соснович — Кирстен Флипкенс/Элисе Мертенс — 6:4, 6:3

Александра Соснович — Элисе Мертенс — 2:6, 6:4, 2:6

Ирина Шиманович (Белоруссия) — Грит Миннен (Бельгия) — 2:6, 2:6