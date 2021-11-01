Бельгия обыграла Белоруссию в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг
18:37
В матче финального турнира Кубка Билли Джин Кинг сборная Бельгии победила команду Белоруссии.
Команды выступают в группе В. В этой группе также играет команда Австралии. В турнире участвуют 12 команд — четыре группы по три сборные. Победители выйдут в полуфинал.
Ранее турнир назывался Кубок Федерации.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа B
Белоруссия — Бельгия — 1:2
Вера Лапко/Александра Соснович — Кирстен Флипкенс/Элисе Мертенс — 6:4, 6:3
Александра Соснович — Элисе Мертенс — 2:6, 6:4, 2:6
Ирина Шиманович (Белоруссия) — Грит Миннен (Бельгия) — 2:6, 2:6
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