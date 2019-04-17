Андреев ждет непростого матча с Италией

Капитан сборной России Игорь Андреев поделился ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы II с Италией, который пройдет 20-21 апреля в Москве.

– Чего ждете от матча с Италией?

– Конечно, матч будет непростой. У Италии есть несколько сильных игроков. Камилла Джорджи хорошо играет практически на всех покрытия. Показывает хорошие стабильные результаты. Некоторое время назад хорошо играла Сара Эррани.

– Как оцените состояние команды?

– Сезон уже набирает обороты, в физическом плане все находятся в хорошем состоянии. Тренируются с удовольствием.

– Все девушки в вашей команде остались без личных тренеров. Это как-то влияет на подготовку к матчу с Италией?

– Надеюсь, что не повлияет. Это рабочий процесс. В карьере спортсмена всегда бывают этапы, когда он ездит один, без тренера. Главное, чтобы все были здоровы, нормально тренировались. И через какое-то время появятся специалисты, готовые работать. Ведь когда расстаешься с одним тренером, не всегда надо сразу начинать работать с другим. В этом деле торопиться не надо.

– Вы привлекли в команду молодую Владу Коваль.

– Нынешний формат позволяет заявлять пять игроков. И поэтому мы привлекли молодого игрока, для которого нахождение в команде будет полезно. Это хороший опыт. В дальнейшем эта практика будет продолжаться. (Мария Никулашкина)