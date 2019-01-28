Анастасия Павлюченкова: "В Кубке Федерации очень хочется вырваться оттуда, где мы сейчас"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от предстоящего выступления в Кубке Федерации.

На следующей неделе команда Игоря Андреева, сыграет в группе I (третий по силе дивизион) с командами Польши и Дании, после чего может поспорить за выход в плей-офф Мировой группы II.

- В Кубке Федерации очень хочется вырваться оттуда, где мы сейчас. А мы где-то очень далеко внизу. Для меня Fed Cup всегда был особенным турниром, очень много воспоминаний.

Я в сборной с 17 лет, когда меня взяли на полуфинал с Италией. У меня этот турнир вызывает особенные эмоции, всегда очень волнительно выступать. Я хоть и редко нахожусь в России, остаются истинной патриоткой. Хочется вернуться в Кубке Федерации на прежний уровень, - сказала Павлюченкова (Мария Никулашкина)