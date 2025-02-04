«Где в правилах написано, что можно бить соперника?» Скандал на Кубке Дэвиса

Чилийцы требуют дисквалификацию для сборной Бельгии.

В минувшие выходные прошли матчи первого раунда квалификации Кубка Дэвиса. Главное внимание незапланированно забрало на себя противостояние сборных Бельгии и Чили. Встречи завершились скандалом, который не удается потушить до сих пор. Южноамериканцы требуют пересмотра результата и возвращения в розыгрыш Кубка Дэвиса.

Болезненная радость

Встреча проходила в бельгийском Хасселте, где фаворитами считались хозяева. К четвертому матчу, в котором сошлись Зизу Бергс и Кристиан Гарин, европейцы были впереди. Чилиец, находившийся в одиночном рейтинге на 73 строчки ниже соперника (60-е место против 133-го), сдаваться не собирался. Дело дошло до решающего сета, где Бергс в концовке сумел сделать брейк — 6:5. Тут-то и началось представление.

Реализовав брейк-пойнт, бельгиец на радостях понесся со всех ног в сторону своей команды, которая сидела на противоположной стороне корта. Вот только на эмоциях он не заметил на своем пути соперника. Зизу сбил чилийца с ног, зацепив плечом его глаз. Удар был явно случайным, но глаз у Кристиана опух.

Бергс получил предупреждение за неспортивное поведение, но сборную Чили ждало более суровое наказание. Гарин отказывался продолжать игру, жалуясь на плохое самочувствие после столкновения. Однако осмотревший его врач утверждал, что с теннисистом все в порядке. Но продолжения встречи зрители так и не увидели. Судья оштрафовал южноамериканцев на гейм за то, что их игрок не вышел на корт по истечении перерыва. Это означало победу Бельгии как в матче, так и в противостоянии — 3:1.

«Я выкладывался на 100 процентов. Внезапно увидел, как на меня летит Бергс — и очнулся уже на полу. Я потерял сознание на три секунды, упал в обморок, ничего не понимал, — делился Гарин. — Меня заставляли играть, хотя у меня было сотрясение и головокружение. По-моему, это очень неуместно и неправильно. У меня просто слов нет. Я смотрю теннис с рождения и никогда не видел ничего подобного. Неприятно, что судья заставлял меня играть».

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Бурная реакция

Кристиан получил поддержку от своей команды. «Я не понимаю, где в правилах написано, что можно бить кого-то в теннисном матче. Мы поддерживаем Гарина в том, что он решил не продолжать матч, и очень удивлены сложившейся ситуацией. Люди говорят, что теннис — самый красивый вид спорта в мире, где царит честная игра, но сейчас все было сделано неправильно», — недоумевал лидер чилийской сборной Николас Харри.

Южноамериканцы считают, что среди ошибочных действий было быстрое заключение по состоянию Гарину. Врач сборной Чили Алехандро Оризола поставил свой диагноз: «Кристиан Гарин получил сильный удар в глаз, из-за которого упал и ударился головой. Это спровоцировало отек, ухудшение зрения, тошноту и сильную головную боль, однако он не терял сознания. Кристиан Гарин был не в состоянии продолжать игру».

Капитан чилийской сборной Николас Массу уверен, что организаторы проявили фаворитизм к хозяевам: «Врач не был нейтрален. Он больше думал о том, как продолжить матч, а не о состоянии Кристиана. Это недопустимо. Мы хотим четко донести до ITF: это неуважение. Врач говорил с главным судьей всего 12 секунд — хотя он должен быть нейтрален. Мы обсудим дальнейшие шаги с президентом федерации. Мы не сделали ничего плохого, а нас выкинули с соревнований. Перед нами даже никто не извинился, никто не пришел узнать, как себя чувствует Кристиан».

Бельгийцы не стали делать громких заявлений по горячим следам, а выступили на следующий после злополучного матча. В официальном заявлении Федерация тенниса Бельгии обозначила, что извинения от виновника все-таки последовали: «Если следовать фактам, то это был момент неосторожности, вызванный энтузиазмом, когда Зизу сделал брейк, который казался решающим в матче. Здесь не было никакого злого умысла. Карлуш Рамуш — один из самых опытных арбитров на международной арене. Он внимательно следил за ходом встречи и принял решение. Это действительно был несчастный случай и, следовательно, непреднамеренное действие, что объясняет, почему Зизу получил предупреждение, предусмотренное правилами ITF. Зизу немедленно извинился на корте и проверил состояние Гарина. Он настоящий командный игрок с безупречной репутацией борца за честную игру. Благодаря своему стилю и спортивному мастерству Зизу пользуется большим уважением и ценится как на площадке, так и за ее пределами. Нашей главной заботой сейчас является благополучие Гарина, и мы надеемся, что он в порядке, что все хорошо. Сегодня, на следующий день после этих эмоционально насыщенных событий, мы призываем к спокойствию и объективности».

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Протест Чили

Карлуш Рамуш, обслуживавший матч, действительно опытный арбитр. Он отсудил 10 одиночных финалов «Большого шлема», пять финалов Кубка Дэвиса, два финала Олимпиады и имеет золотой значок ITF. Его главный хайлайт карьеры случился в 2018 году, когда на титульном женском матче на US Open он оштрафовал Серену Уильямс на гейм. Судья тогда вынес американке предупреждение за подсказку тренера, на что Серена ответила разбитой ракеткой и серией проклятий в адрес Карлуша.

После матча Бергса и Гарина арбитр выступил со своим заявлением, объяснив логику принятия решения: «Я считаю случившееся неприятной случайностью. Я не видел никакого злого умысла или агрессии. Во время матча не произошло ничего, что бы навело меня на мысль о том, что поступок был намеренным».

В отсутствии умысла у бельгийца никто не сомневается. Однако в теннисе обычно судят не за намерения, а за последствия. Сколько раз мяч от ракетки игрока случайно попадал в болбоев, судьей, зрителей, что в итоге заканчивалось дисквалификацией. Причем удар может быть совсем не сильным и не нанести вреда здоровью. Так, громкий скандал случился в парном матче на «Ролан Гаррос» два года назад. Японка Мию Като переправила мяч на сторону соперниц Мари Бузковой и Сары Соррибес Тормо, который прилетел в болгерл. По идее, она должна была поймать мяч, но смотрела в этот момент в другую сторону. Девочка растерялась, испугалась и заплакала. Бузкова и Соррибес Тормо апеллировали к этим слезами, что привело к дисквалификации японки.

Тогда удар не принес физических повреждений, сейчас же покраснение и припухлость на лице Гарина показывают наличие травмы. Понятно, что чилийцы драматизируют ситуацию, но это не отменяет того, что Бергса, по-хорошему, надо было наказывать жестче. В этом, например, уверен грузинский теннисист Николоз Басилашвили, которого в данном случае можно считать нейтральной стороной. «Если бы так сделал Новак Джокович, его бы дисквалифицировали», — написал он у себя в соцсетях.

Чилийцы останавливаться в своем возмущении пока не собираются. Федерация тенниса страны подала протест на результат четвертого матча серии. Южноамериканцы требуют присудить им победу, а также получить возможность сыграть пятую встречу противостояния. Причем если его сборная Чили проиграет, то она все равно хочет добиться «уайлд кард» в финальную часть Кубка Дэвиса.