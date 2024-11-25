Италия рискнула поставить на Синнера и выиграла Кубок Дэвиса. Но не отнимут ли трофей?

Не стоит забывать, что первую ракетку мира могут дисквалифицировать.

Сборная Италии по теннису в испанской Малаге во второй раз подряд и третий в своей истории выиграла Кубок Дэвиса, поставив точку в теннисном сезоне-2024. Впрочем, точка может превратиться в многоточие, поскольку главным героем в составе итальянской команды был лидер рейтинга ATP Янник Синнер, в данный момент находящийся под угрозой допинговой дисквалификации. А значит, существует, пусть и не очень большой, риск пересмотра результатов.

Итальянцы повторили достижение россиян трехлетней давности

Очевидно, что итальянский теннис сейчас находится на фантастическом подъеме. Ведь буквально за несколько дней до победы мужчин итальянки там же, в Малаге, выиграли и женский командный чемпионат мира — Кубок Билли Джин Кинг. В прошлый раз подобный чемпионский дубль сделала российская команда, которая с 2022-го, напомним, от командных соревнований отстранена. А у итальянок в роли главной героини выступила четвертая ракетка мира Ясмин Паолини. Вместе с подругами по сборной они сумели пройти в полуфинале мощную Польшу с Игой Свентек (сама Ясмин тогда уступила Иге в одиночке, но вместе с Сарой Эррани взяла у польской суперзвезды реванш в паре), а в финале уверенно расправились со Словакией. Кстати, итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг (ранее — Кубок Федерации) в пятый раз — до этого они побеждали в 2006-м, 2009-м, 2010-м и 2013-м, а в прошлом сезоне добрались до финала, где уступили Канаде.

Объективно, перед началом «Финала восьми» Кубка Дэвиса шансы итальянских мужчин котировались даже выше. Что и неудивительно, ведь если Паолини сейчас одна из лучших теннисисток мира, то Синнер — однозначно лучший. Во второй половине сезона он доминировал, с августа по ноябрь проиграв только один-единственный матч — в финале турнира ATP 500 в Пекине испанцу Карлосу Алькарасу. Кроме того, в составе итальянцев были такие сильные теннисисты, как набравший форму после травмы Маттео Берреттини и призер Олимпийских игр в Пекине и полуфиналист Уимблдона-2024 Лоренцо Музетти.

В 2023-м именно благодаря Синнеру итальянцы вытащили полуфинал против Сербии и Новака Джоковича, а затем в финале переиграли Австралию, добыв свой первый трофей с 1976 года. Сейчас капитан команды Филиппо Воландри также рискнул сделать ставку на Синнера. Почему рискнул? Не стоит забывать, что Янник в последнее время играет под реальной угрозой допинговой дисквалификации, которую нельзя недооценивать.

Янник Синнер с товарищами по сборной Италии радуется победе в финале Кубка Дэвиса. Фото Reuters

Решающий вклад Янника

О мартовском «заражении» Янника клостеболом от массажиста сказано уже очень много, как и о политике двойных стандартов, позволивших Синнеру избежать отстранения на время расследования и спокойно играть в теннис. Не всех устроил и вердикт, вынесенный Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Там в августе объявили лидера рейтинга ATP невиновным не только в умышленном нарушении антидопинговых правил, но даже в халатности, приведшей к такому нарушению, и фактически полностью оправдали. Ограничившись формальным наказанием в виде лишения денег и рейтинговых очков за турнир в Майами, где он и сдал впервые позитивную пробу.

Впрочем, во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) с таким решением не согласились и теперь будут оспаривать его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Точные даты слушаний пока неизвестны, но, вероятно, речь идет о первой половине 2025-го. В ВАДА требуют дисквалификации Синнера на срок от года до двух, причем даже не настаивают на лишении его всех завоеванных титулов. Но, по идее, если CAS встанет на сторону Всемирного антидопингового агентства, то итальянца должны будут лишить и трофеев. А значит, и Кубок Дэвиса, завоеванный при его непосредственном участии, должен находиться под угрозой. Многие помнят, как чуть более десяти лет назад испанский велогонщик Альберто Контадор выиграл, находясь под расследованием, «Джиро д'Италия», а затем был лишен звания чемпиона. Да и про допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой нельзя не упомянуть.

Впрочем, сам Синнер уверен в своей победе в CAS. «Конечно, мне не нравится мое положение. Но я собираюсь работать в команде со всеми, как и делал раньше, и посмотрим, что выйдет. Настроен позитивно относительно того, как все сложится», — заявил Янник во время ATP Finals, который, напомним, также выиграл. Судя по всему, настроен позитивно и Воландри, да и в любом случае у него вряд ли был выбор. Отказаться от услуг лидера рейтинга ATP, когда тот готов играть, он не мог, да и без Синнера Италия сразу лишилась бы статуса фаворита.

В итоге Янник выиграл все четыре свои встречи в Малаге- три одиночные и одну парную вместе с Берреттини — и при помощи Маттео (тот играл в одиночке в полуфинале и финале и также одержал две победы) принес Италии трофей. Итальянцы прошли Аргентину в четвертьфинале, Австралию в полуфинале и Нидерланды — в финале. После победы Синнер признался, что все еще думает об апелляции ВАДА, но это ему не мешает. «Самое главное, что люди вокруг знают меня как человека, доверяют мне. Поэтому я продолжал играть на очень высоком уровне. У меня были взлеты и падения, я был немного подавлен эмоционально. Но иногда жизнь дает тебе испытания, и ты просто должен это выдержать», — заявил он на пресс-конференции.