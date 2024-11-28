«Россияне и сейчас были бы фаворитами Кубка Дэвиса». Михаил Южный впервые станет капитаном

Знаменитый теннисист — о своей новой роли, тренерской карьере, опыте с запуском собственной академии и уязвимости Янника Синнера.

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, экс восьмая ракетка мира Михаил Южный завершил карьеру в 2018 году на турнире в Санкт-Петербурге. Теперь же он возвращается в этот город в ином качестве — Михаил и серб Янко Типсаревич будут капитанами двух соперничающих команд на международном выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет с 29 ноября по 1 декабря с участием многих известных теннисистов, включая, в частности, россиян Карена Хачанова и Диану Шнайдер, казахстанца Александра Бублика, испанца Роберто Баутисту Агута. Накануне турнира Южный в интервью «СЭ» рассказал о своей новой роли, тренерской карьере, опыте с запуском собственной теннисной академии и уязвимости лидера рейтинга ATP Янника Синнера.

Капитану надо понимать игроков

— Матчи «Трофеев Северной Пальмиры» в этом году пройдут в необычном формате, каждый сет будет продолжаться по времени 20 минут, а в командном зачете сражения «Львов» и «Сфинксов» важны абсолютно все геймы. Насколько любопытное зрелище нас ждет?

— Прежде всего, в нашей стране в последнее время происходит не так много теннисных событий, а предстоящее мероприятие и вовсе стоит особняком — на него приезжают хорошие игроки, да и формат в 2024-м весьма интересен. Так что с удовольствием приму в нем участие, к тому же от Петербурга, где я в бытность теннисистом играл регулярно и завершил здесь карьеру, у меня масса положительных воспоминаний. Конечно, формат матчей несколько необычен, но это нормально — турнир выставочный и никакой проблемы с адаптацией для теннисистов, уверен, не возникнет.

— Вы впервые попробуете себя в качестве капитана команды на соревнованиях. Как планируете помогать теннисистам в этой роли?

— Пока сложно сказать, ведь очень многое зависит от игроков, которые будут в коллективе. Одни предпочитают более эмоциональную манеру общения, другие — менее эмоциональную. Поэтому капитану важно понять игрока и найти ту модель поведения, которая будет теннисисту помогать во время матчей. Будем на месте ее искать и разбираться.

— После завершения карьеры вы занялись проектом своей теннисной академии. Что с ним сейчас?

— У нас действительно была команда, с которой мы начали работать — хотели попробовать создать профессиональный коллектив и развивать молодых теннисистов. Но... Глобально после пандемии коронавируса в 2020-м все закончилось. Хотя дело, конечно, не только в пандемии — модель, которую я видел, для развития в профессиональном плане в массовом сегменте работает тяжело. Особенно когда у тебя нет своей базы, кортов, приходится их арендовать. Так что в данный момент нет теннисистов, которых ведем с остальными членами той команды все вместе. Просто можем друг друга подстраховать по необходимости.

— Как часто вы общаетесь сейчас со своим бессменным наставником Борисом Собкиным?

— Мы в контакте с Борисом Львовичем, отношения хорошие, общаемся регулярно, Но, конечно, не настолько часто, как во время моей игровой карьеры.

Теннисист Михаил Южный. Фото Getty Images

Теннис стал более профессиональным

— Вы сами небезуспешно работали в туре с талантливым канадским теннисистом, ныне 56-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым, хотя недавно даже его немного покритиковали, сказав, что теннис для него не был приоритетом. Ваши ожидания не оправдались?

— Я бы не назвал свои слова критикой в адрес Дениса, это просто мой взгляд на вещи. В нашем сотрудничестве был один успешный год и еще один чуть менее успешный. Затем мы приняли общее решение разойтись. Через год он попросил приехать к нему на US Open. Тогда обсудили, можем ли как-то с ним сотрудничать в дальнейшем, но не пришли к общему знаменателю. И я считаю, что на тот момент принял правильное решение.

— Как оцениваете талант своего бывшего подопечного?

— Денис был и остается игроком экстра-класса. Потенциал у него очень высокий. Не хочу загадывать, но радует, что он набрал ход в конце 2024 года, выиграл турнир в Сербии, завершил сезон на позитиве. Есть надежда, что он вернется на свой уровень, который, понятно, выше, чем те результаты, которые Шаповалов показывал в уходящем году.

— Чуть менее года назад были новости, что вы вошли в команду чилийца Кристиана Гарина. Почему в итоге сотрудничество быстро завершилось?

— Громко сказано, что мы работали вместе. Провели три-четыре тренировки. Я был с одним игроком в Майами, и фитнес-тренер Кристиана предложил нам посотрудничать. Я ему сказал, что занят в любом случае, но можно потренироваться, а там видно будет. В любом случае с заявлениями о том, что я вошел в команду Кристиана, тогда явно поторопились.

— Нравится ли вам тренировать игроков? Развивать их?

— Когда играл, с одной стороны смотрел на тренерскую деятельность, сейчас смотрю с другой точки зрения. И да, нравится тренировать, делиться опытом, видеть плоды своей деятельности — довольно интересная работа для меня. Сейчас я работаю с одним молодым игроком, он пока только начинает играть «фьючерсы». Посмотрим, что из этого получится.

— Многие теннисисты вашего поколения сейчас тренируют в туре. Видите себя в качестве наставника элитных теннисистов?

— Вижу, но пока у меня нет такой возможности.

— Можно ли сказать, что работа на полном расписании тренера изматывает? Ведь, по идее, надо круглый год быть в разъездах...

— Сейчас на самом деле взаимоотношения тренеров и игроков чуть по-другому строятся, чем двадцать или даже десять лет назад. Мало кто из тренеров ездит круглый год с одним игроком. У топ-теннисистов есть целые команды — тренер, помощник тренера, они взаимозаменяемы и делят турниры в пропорции примерно 50 на 50.

— То есть как сейчас у первой ракетки России Даниила Медведева, с которым работают Жиль Сервара и Жиль Симон?

— Если посмотрите, то почти у всех сильных теннисистов речь идет не об одном тренере, а о целых тренерских командах. Это стало теннисной реальностью. Да, у нас был тандем «тренер — игрок» с Собкиным, но сейчас работают иначе. Теннис стал более профессиональным, организация процесса также улучшилась. Не открою секрета, что многие тренеры и раньше не могли все время ездить с игроками, и теннисисты на каких-то турнирах были предоставлены сами себе. Теперь же благодаря тренерским командам в элите такого практически не бывает, что является правильным подходом.

— Но, наверное, у игроков растут из-за этого затраты?

— Что касается расходов, то они не так и увеличиваются. Ведь затраты на одного тренера на полном расписании и на двух тренеров, если они ездят по очереди, примерно сопоставимы.

Теннисист Янник Синнер. Фото Getty Images

Не скажу, что Синнер на голову сильнее остальных

— Медведев после привлечения в свою команду Симона нынешний сезон завершил пятой ракеткой мира. Как можно оценить 2024-й год в его исполнении?

— Честно говоря, никак не хотел бы оценивать. Знаю только результаты, рейтинг и другие открытые для публики данные. А оценивать могут только сам Даниил и его команда, обладающие всей полнотой информации.

— Неожиданно Медведев в 28 лет стал самым возрастным участником итогового турнира ATP. Можно ли говорить о резком омоложении мужского тенниса?

— Все меняется. Старая гвардия уходит. И мы, безусловно, можем видеть по туру, как он заметно обновляется, появляются новые талантливые теннисисты. Но если бы в Турин приехал Новак Джокович, то, согласитесь, именно он, а не Даниил, бы был на ATP Finals самым возрастным...

— 37-летнего Джоковича рано провожать на пенсию?

— Мне кажется, Новак на этот год ставил перед собой четкую цель — Олимпиада в Париже. Он выложился на Играх полностью и добился необходимого для себя результата, завоевал золото. Это очень дорогого стоит, именно поэтому Новак и является великим теннисистом. Что касается 2025-го, то загадывать не хочу — для ожиданий надо общаться с игроком лично, знать его мысли, мотивацию. Думаю, Джокович не собирается сдаваться, готовится, а будет ли выигрывать «Большие шлемы» в 2025-м, посмотрим...

— Итальянец Янник Синнер в конце сезона вышел на космический уровень результатов, не проигрывая не только матчи, но и партии. Можно ли его сравнивать с «Большой тройкой»?

— Как по мне, то нельзя. Хотя кто-то, вероятно, и найдет сходство. Уровень Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Джоковича в возрасте Синнера, возможно, и не был настолько высок, но по мере развития карьер они постоянно прогрессировали, поднимали планку. Так что я бы не проводил параллели.

— У Янника нет особо слабых мест?

— Нет, Синнер также уязвим против своих главных соперников, пусть и проиграл всего шесть матчей в году и побеждает сейчас чаще других. Но, конечно, даже его главным оппонентам надо очень постараться, чтобы подобрать ключи к его игре в каждом конкретном матче. Тем не менее не стал бы заранее отдавать ему победы в матчах с Карлосом Алькарасом, Александром Зверевым, Джоковичем, Медведевым, Андреем Рублевым... Не скажу, что итальянец на голову сильнее остальных топ-теннисистов.

— Сам он признавал, что ему тяжеловато играть из-за апелляции ВАДА в CAS и угрозы дисквалификации...

— Мне кажется, с психологическими проблемами, связанными с этой ситуацией, он справляется очень хорошо. Что же касается истории в целом, то тут что-то сказать сложно. Опять-таки надо обладать всей полнотой информации.

Теннисистка Мирра Андреева. Фото Global Look Press

— Одним из самых ярких моментов для российского тенниса в уходящем году было серебро Олимпиады в Париже, завоеванное в паре Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой. Как оцениваете этот результат?

— Медаль в любом разряде на Играх — очень удачное выступление. Можно только порадоваться за этих молодых теннисисток и пожелать удачи в их долгих-долгих карьерах.

— У женщин сейчас к мировой элите подбираются много юных теннисисток из России, а вот у мальчиков из молодых талантов никого нет на подходе. Есть ли здесь глубинные причины или речь об обычной цикличности?

— Я бы не стал искать какие-то закономерности. В теннисе обычно это вопрос случая — заиграл или не заиграл. Можно также заметить, что один возраст в стране сильно играет, потом спад, потом появляются сильные ребята еще в одном возрасте. К тому же когда есть хорошая конкуренция внутри страны у ровесников, это влияет очень позитивно, ребята подталкивают друг друга вверх. Возьмите для примера поколение Медведева, Рублева и Карена Хачанова. На международной арене в элите Надаль, Джокович, Энди Маррей в свое время также мотивировали друг друга, а заодно помогли еще больше улучшить игру более опытному Федереру. Не думаю, что без них Роджер дошел бы до такого уровня.

— У вас, помнится, также было сильное поколение?

— Да, Марат Сафин, пусть он был чуть старше. Николай Давыденко, Митя Турсунов, Игорь Андреев, а также Игорь Куницын и чуть более молодой Теймураз Габашвили — костяк был неплохой.

— Неудивительно, что вы взяли в нулевые два Кубка Дэвиса. Грустно, что Россия лишена командных турниров, которые выиграла у мужчин и женщин в 2021-м?

— Конечно, командных турниров российскому теннису не хватает. Считаю, что мы бы и сейчас были фаворитами Кубка Дэвиса и United Сup.