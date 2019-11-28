Жерар Пике: «Вряд ли увидите теннисиста, плачущего в полуфинале «Большого шлема»

Инвестор обновленного Кубка Дэвиса и защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о разговоре с Новаком Джоковичем по поводу изменений в турнире.

— Новак с энтузиазмом согласился на встречу, — цитирует испанца Tennis World USA. — Он был очень рад, узнав, что Сербия получила wild card на следующий год. Им было нелегко справиться с поражением от России.

На Кубке Дэвиса спортсмены демонстрируют страсть. Такого вы больше нигде не увидите. Вряд ли увидите теннисиста, плачущего в полуфинале «Большого шлема».

Нам нужно поработать над графиком. Есть всего одна неделя для турнира. Можем открыть еще один корт. Думаем над тем, чтобы начинать матчи пораньше. В этом плане нужно найти баланс. Пока что расписание является главной проблемой.