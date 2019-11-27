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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Жерар Пике: «Месси расстроился поражению аргентинцев на Кубке Дэвиса»

27 ноября 2019, 20:16
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Инвестор обновленного Кубка Дэвиса и защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал об отношении лидера команды Лионеля Месси к теннису.

— В пятницу мы сидели в гостинице и надеялись на финал Испания — Аргентина, — цитирует испанца Mundo Deportivo. — В этом случае Лео поехал был на матч. Он любит теннис, всегда поддерживает свою страну. Месси расстроился поражению аргентинцев.

Жерар Пике: «У Кубка Дэвиса 119-летняя история, а турниру Федерера три года»

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