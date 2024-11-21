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Янчук считает, что конец карьеры Надаля вышел грустным

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что конец карьеры испанского теннисиста Рафаэля Надаля получился грустным.

19 ноября сборная Испании проиграла команде Нидерландов в 1/4 финала Кубка Дэвиса. Надаль провел последний матч в карьере, проиграв представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхюлпу (4:6, 4:6).

«Конец карьеры Надаля получился несколько скомканным и грустным. Он мог сыграть Кубок Лейвера, где его также проводили бы со всеми почестями, но он решил бороться до конца. Он проиграл последние свои матчи, но у него было много великих побед, свой стиль, яркая индивидуальность. Он был одним из тех, кто вместе со своими великими соперниками задавал высочайшие стандарты в мировом теннисе», — сказал Янчук.

Надалю 38 лет. Испанец на протяжении 209 недель занимал первую строчку в мировом рейтинге теннисистов, который составляет Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). В активе спортсмена 92 победы на турнирах под эгидой ATP, в том числе 22 — на соревнованиях Большого шлема. Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в 2008 году победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом выиграл соревнования в парном разряде.

Источник: ТАСС
Виктор Янчук
Рафаэль Надаль
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