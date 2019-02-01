Вера Звонарева: "Я не очень хорошо знаю Векич"

Российская теннисистка Вера Звонарева после победы над Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге отметила, что ее следующая соперница Донна Векич здорово играет.

- Я не очень хорошо знаю Донну. Мы с ней встречались вроде бы один раз, и это было достаточно давно, когда она была еще совсем девочкой, - приводит пресс-служба турнира слова Векич. - Это было на Уимблдоне, совсем другом покрытии. Я толком ничего не помню про тот матч. Здесь она играет очень здорово, все же победа над Петрой Квитовой говорит сама за себя. Я постараюсь проанализировать, посмотреть, как она играла. У меня есть спарринг-тренер, который наверняка что-то для себя уже подметил, постарается мне рассказать и дать план на игру.

- Во втором сете вы играли гораздо агрессивнее и чаще выходили к сетке, чем в предыдущих матчах. Как вы думаете, с чем это связано?

- Я не думаю, что я выходила чаще к сетке в этом матче, нужно смотреть статистику. Однако, конечно, я пыталась использовать возможность выходить к сетке и завершать розыгрыши, потому что Даша очень здорово защищается, и физически мне было бы гораздо сложнее, если бы я оставалась сзади. А так я могла завершать розыгрыши в свою пользу.