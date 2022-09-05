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5 сентября, 12:02

Троицки сообщил, что Джокович не сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса

Мария Гусева
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Капитан сборной Сербии по теннису Виктор Троицки сообщил, что теннисист Новак Джокович пропустит групповой этап Кубка Дэвиса.

«Он не сыграет по личным причинам. Он помогал сборной бесчисленное множество раз, но в этот раз не сможет. Если мы отберемся в Малагу, он присоединится к нам», — цитирует Sportski zurnal Виктора Троицки.

Сербия попала в группу B, ее соперниками станут Испания, Канада и Южная Корея. Матчи пройдут в Валенсии.

35-летний серб пропустил US Open. Джокович не смог въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Источник: http://www.zurnal.rs/tenis/novak-djokovic/137605/ekskluzivno-djokovic-ne-ide-u-valensiju-ruka-u-zavoju-nije-razlog
Теннис
Виктор Троицки
Новак Джокович
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