Сегодня, 2 декабря, в Мадриде состоится матч 1/4 финала Кубка Дэвиса-2021, в котором встретятся сборные России и Швеции. Начало встречи — после 18.00 по московскому времени.

На групповой стадии российская сборная обыграла команды Эквадора (3:0) и Испании (2:1). Шведы победили Канаду (3:0) и проиграли Казахстану (1:2).

Победитель пары Россия — Швеция в полуфинале Кубка Дэвиса сыграет против сборной Германии.

Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.

Прямой эфир матча Россия — Швеция можно смотреть на платформе Okko.