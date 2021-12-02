Россия — Швеция, Кубок Дэвиса-2021: где смотреть и во сколько начало матча 1/4 финала
09:15
Сегодня, 2 декабря, в Мадриде состоится матч 1/4 финала Кубка Дэвиса-2021, в котором встретятся сборные России и Швеции. Начало встречи — после 18.00 по московскому времени.
На групповой стадии российская сборная обыграла команды Эквадора (3:0) и Испании (2:1). Шведы победили Канаду (3:0) и проиграли Казахстану (1:2).
Победитель пары Россия — Швеция в полуфинале Кубка Дэвиса сыграет против сборной Германии.
Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.
Прямой эфир матча Россия — Швеция можно смотреть на платформе Okko.
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