В воскресенье, 5 декабря, в финале Кубка Дэвиса сборная России сыграет с Хорватией. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени в Мадриде.

Точное расписание конкретных матчей станет известно за час до начала встречи. Однако, скорее всего, в одиночке Андрей Рублев сыграет с Борной Гойо, а Даниил Медведев — с Марином Чиличем.

Состав нашей сборной: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин.

В 1/2 финала Кубка Дэвиса Россия была сильнее Германии, в 1/4 финала — Швеции (2:0). На групповом турнире наша команда обыграла Эквадор (3:0) и Испанию (2:1).

Прямой эфир матча Россия — Хорватия можно смотреть на платформе Okko.