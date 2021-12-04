Россия — Германия, Кубок Дэвиса-2021: смотреть онлайн трансляцию матча полуфинала
13:45
В субботу, 4 декабря, в Мадриде пройдет полуфинальный матч Кубка Дэвиса-2021, в котором сборная России сыграет против Германии. Начало встречи — после 15.00 по московскому времени.
Состав нашей сборной: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин.
В 1/4 финала Кубка Дэвиса Россия была сильнее Швеции (2:0). На групповом турнире наша команда обыграла Эквадор (3:0) и Испанию (2:1).
Прямой эфир матча Россия — Швеция можно смотреть на платформе Okko.
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