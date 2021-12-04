В субботу, 4 декабря, в Мадриде пройдет полуфинальный матч Кубка Дэвиса-2021, в котором сборная России сыграет против Германии. Начало встречи — после 15.00 по московскому времени.

Состав нашей сборной: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин.

В 1/4 финала Кубка Дэвиса Россия была сильнее Швеции (2:0). На групповом турнире наша команда обыграла Эквадор (3:0) и Испанию (2:1).

Прямой эфир матча Россия — Швеция можно смотреть на платформе Okko.