Сегодня, 4 декабря, в Мадриде состоится матч 1/2 финала Кубка Дэвиса-2021, в котором встретятся сборные России и Германии. Начало встречи — после 15.00 по московскому времени.

На групповой стадии российская сборная обыграла команды Эквадора (3:0) и Испании (2:1). В 1/4 финала плей-офф турнира наша команда была сильнее Швеции (2:0).

Победитель этого полуфинала в главной встрече Кубка Дэвиса сыграет против сборной Хорватии, которая была сильнее Сербии (2:1).

Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.

Прямой эфир матча Россия — Швеция можно смотреть на платформе Okko.