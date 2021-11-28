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Кубок Дэвиса-2021: Россия — Испания и другие матчи 28 ноября

09:55
Даниил Медведев. Фото instagram.com/daviscup
Даниил Медведев. Фото instagram.com/daviscup
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В воскресенье, 28 ноября, состоится очередной игровой день в финальной стадии Кубка Дэвиса-2021.

Сборная России проведет свою вторую серию на турнире, соперник — команда Испании.

Группа А

Испания — Федерация тенниса России. Начало — не ранее 18.00 (мск)

Группа В

Канада — Казахстан. Начало — 12.00 (мск)

Группа С

Великобритания — Чехия. Начало — 12.00 (мск)

Группа D

Хорватия — Венгрия. Начало — 12.00 (мск)

Группа Е

США — Колумбия. Начало — 18.00 (мск)

Группа F

Германия — Австрия. Начало — 18.00 (мск)

Все матчи турнира в прямом эфире покажет платформа Okko //
Все результаты турнира можно посмотреть на этой странице

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Сергей Ревенко все материалы автора
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