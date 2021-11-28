Кубок Дэвиса-2021: Россия — Испания и другие матчи 28 ноября
09:55
В воскресенье, 28 ноября, состоится очередной игровой день в финальной стадии Кубка Дэвиса-2021.
Сборная России проведет свою вторую серию на турнире, соперник — команда Испании.
Группа А
Испания — Федерация тенниса России. Начало — не ранее 18.00 (мск)
Группа В
Канада — Казахстан. Начало — 12.00 (мск)
Группа С
Великобритания — Чехия. Начало — 12.00 (мск)
Группа D
Хорватия — Венгрия. Начало — 12.00 (мск)
Группа Е
США — Колумбия. Начало — 18.00 (мск)
Группа F
Германия — Австрия. Начало — 18.00 (мск)
Все матчи турнира в прямом эфире покажет платформа Okko //
Все результаты турнира можно посмотреть на этой странице
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