«Такой сильный». Хачанов провел тренировку перед Кубком Дэвиса
08:16
Российский теннисист Карен Хачанов провел тренировку перед Кубком Дэвиса в Мадриде.
«Такой сильный», — прокомментировал Хачанов видео своей тренировки, которое выложила пресс-служба турнира в Twitter.
Турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря 2021 года и пройдет в трех городах: Мадриде, Турине и Инсбруке. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Испании и Эквадора.
Действующий обладатель Кубка Дэвиса — Испания.
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