«Такой сильный». Хачанов провел тренировку перед Кубком Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов провел тренировку перед Кубком Дэвиса в Мадриде.

«Такой сильный», — прокомментировал Хачанов видео своей тренировки, которое выложила пресс-служба турнира в Twitter.

Турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря 2021 года и пройдет в трех городах: Мадриде, Турине и Инсбруке. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Испании и Эквадора.

Действующий обладатель Кубка Дэвиса — Испания.