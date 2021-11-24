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«Такой сильный». Хачанов провел тренировку перед Кубком Дэвиса

08:16
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Российский теннисист Карен Хачанов провел тренировку перед Кубком Дэвиса в Мадриде.

«Такой сильный», — прокомментировал Хачанов видео своей тренировки, которое выложила пресс-служба турнира в Twitter.

Турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря 2021 года и пройдет в трех городах: Мадриде, Турине и Инсбруке. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Испании и Эквадора.

Действующий обладатель Кубка Дэвиса — Испания.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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