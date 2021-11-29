Стал известен соперник России и все пары четвертьфиналистов Кубка Дэвиса

Определились все участники четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Благодаря победе пары Андрей Рублев — Аслан Карацев в матче против Испании сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с командой Швеции.

Расписание четвертьфиналов:

Турин, 29 ноября — Италия против Хорватии;

Инсбрук, 30 ноября — Великобритания против Германии;

Мадрид, 1 декабря — Сербия против Казахстана;

Мадрид, 2 декабря — Федерация тенниса России против Швеции.

В случае победы над шведами россияне в полуфинале встретятся с победителем пары Великобритания — Германия. Финал Кубка Дэвиса пройдет в 5 декабря Мадриде.