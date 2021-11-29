Стал известен соперник России и все пары четвертьфиналистов Кубка Дэвиса
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Определились все участники четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Благодаря победе пары Андрей Рублев — Аслан Карацев в матче против Испании сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с командой Швеции.
Расписание четвертьфиналов:
Турин, 29 ноября — Италия против Хорватии;
Инсбрук, 30 ноября — Великобритания против Германии;
Мадрид, 1 декабря — Сербия против Казахстана;
Мадрид, 2 декабря — Федерация тенниса России против Швеции.
В случае победы над шведами россияне в полуфинале встретятся с победителем пары Великобритания — Германия. Финал Кубка Дэвиса пройдет в 5 декабря Мадриде.
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