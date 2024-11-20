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Сегодня, 19:04

Штруфф вывел сборную Германии в полуфинал Кубка Дэвиса

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф победил канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Встреча длилась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Штруффа.

Ранее немец Даниэль Альтмайер обыграл соперника из Канады Габриэля Диалло (7:6 (7:5), 6:4). Таким образом, сборная Германии повела в противостоянии с канадцами 2:0 и обеспечила себе место в полуфинале турнира.

Матчи полуфинала состоятся 22 и 23 ноября, финал запланирован на 24 ноября.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Германия — Канада

Ян-Леннард Штруфф — Денис Шаповалов — 4:6, 7:5, 7:6 (7:5)

Даниэль Альтмайер — Габриэль Диалло — 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
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