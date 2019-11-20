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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Штруфф принес победу Германии над Аргентиной в Кубке Дэвиса

17:49

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф в матче группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 7:6 (10:8).

Сборная Германии со счетом 2:0 обыграла Аргентину. В первой игре Филип Кольшрайбер обыграл Гвидо Пелью — 1:6, 6:3, 6:4.

Кубок Дэвиса Финальный турнир

Одиночный разряд

Группа C

Аргентина — Германия
Диего Шварцман — Ян-Леннард Штруфф — 3:6, 6:7(8:10)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/2019/

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