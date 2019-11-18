Шамиль Тарпищев: «У сборной России идеальный коллектив. Ругани нет, юмора много»

Президент ФТР и капитан сборной России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от стартового матча Кубка Дэвиса против Хорватии. В состав команды вошли Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской. Первая ракетка России Даниил Медведев отказался от участия в турнире.

— Оценю состояние ребят между 7 и 8, — сказал Тарпищев в эфире «Матч ТВ». — Здесь есть своя специфика. Мяч быстрее летит и резко останавливается при отскоке. Надаль ранее был недоволен, что турнир пройдет в Мадриде.

Адаптация важна, все ребята приехали вовремя.

У нас идеальный коллектив. Ругани нет, юмора много. В футбол играли почти каждый день, это способствует релаксации и хорошему настроению. Опасность всегда существует, хоть мы играем бесконтактно.

Что касается Медведева, если брать с точки зрения психологии, то эта неудача с Надалем сослужила плохую службу. Не было бы этого матча или была бы победа над Зверевым, может, все бы сложилось иначе. Понятно, что сейчас он не хочет смотреть на ракетку, видеть мяч. Дане это надо пережить.