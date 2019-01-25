Шамиль Тарпищев: "Для 14-летнего Жженова участие в Кубке Дэвиса - память на всю жизнь"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что участие в матче Кубка Дэвиса в составе сборной России станет для 14-летнего Константина Жженова поощрением и памятью на всю жизнь.

Встреча между сборными России и Швейцарии состоится 1-2 февраля в швейцарском Биле, - цитирует "РИА Новости" Тарпищева. - Победитель выйдет в финальный турнир Кубка Дэвиса, который пройдет в Мадриде. В состав российской команды на матч вошли Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской и Константин Жженов.

- Нам нет смысла брать ветеранов, потому что костяк молодой Парень этот выиграл европейский Junior Masters. Конкурентов на это место практически нет, и из целесообразности, чтобы создать эмоциональный фон мальчику, который только рвется (в бой), было бы правильно его взять. Для Константина это поощрение за то, что он выиграл. Реально для него это будет память на всю жизнь и стимул для работы. К тому же он и поиграет, и пообщается с ребятами. Это создание коллектива на будущее.