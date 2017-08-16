Шамиль Тарпищев: "Андреев вошел в тренерский штаб сборной на матч с Венгрией"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что тренерский штаб сборной России перед матчем плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против Венгрии пополнил экс-теннисист Игорь Андреев. Встреча состоится 15-17 сентября в Будапеште.

- Игорь Андреев созрел к тому, чтобы быть тренером, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - Сейчас он поедет помогать нашей команде в качестве одного из тренеров сборной на Кубке Дэвиса в Венгрии. Решение об этом было принято больше месяца назад. Игорь уже работает, они взаимодействуют с Игорем Куницыным.

Вернулась и Надежда Петрова, которая также хочет стать тренером. Мы очень рады этому, ведь тренерская проблема есть по всей России. Теннис – массовый вид спорта, популярность его растет, а тренерских кадров не хватает. Мы с удовольствием всех примем и будем им помогать в тренерской работе.

Напомним, 34-летний Андреев ушел из тенниса в 2013 году. В составе сборной России он становился победителем КубкаДэвиса-2006. Также он становился победителем трех турниров ATP.