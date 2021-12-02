Теннис
Кубок Дэвиса
Новости
Рейтинг Результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Сербия сыграет с Хорватией в полуфинале Кубка Дэвиса

03:17

Сборная Сербии переиграла команду Казахстана в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Сначала Новак Джокович обыграл Александра Бублик, а потом в паре с Николой Чачием выиграл у Андрея Голубева и Александра Недовесова.

В полуфинале Кубка Дэвиса сербские теннисисты встретятся со сборной Хорватии.

Кубок Дэвиса

Финальный турнир

Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал (Мадрид)

Сербия — Казахстан

Новак Джокович — Александр Бублик — 6:3, 6:4

Парный разряд

Никола Чачич/Новак Джокович — Андрей Голубев/Александр Недовесов — 6:2, 2:6, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
«Пустословы» и «балбесы». Губерниев и ветераны российского биатлона снова сильно поругались
Лукашенко рассказал об уровне интеграции с РФ для создания единой валюты
0