Сербия сыграет с Хорватией в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная Сербии переиграла команду Казахстана в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Сначала Новак Джокович обыграл Александра Бублик, а потом в паре с Николой Чачием выиграл у Андрея Голубева и Александра Недовесова.

В полуфинале Кубка Дэвиса сербские теннисисты встретятся со сборной Хорватии.

Кубок Дэвиса

Финальный турнир

Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал (Мадрид)

Сербия — Казахстан

Новак Джокович — Александр Бублик — 6:3, 6:4

Парный разряд

Никола Чачич/Новак Джокович — Андрей Голубев/Александр Недовесов — 6:2, 2:6, 6:3