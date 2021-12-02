Сербия сыграет с Хорватией в полуфинале Кубка Дэвиса
03:17
Сборная Сербии переиграла команду Казахстана в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Сначала Новак Джокович обыграл Александра Бублик, а потом в паре с Николой Чачием выиграл у Андрея Голубева и Александра Недовесова.
В полуфинале Кубка Дэвиса сербские теннисисты встретятся со сборной Хорватии.
Кубок Дэвиса
Финальный турнир
Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал (Мадрид)
Сербия — Казахстан
Новак Джокович — Александр Бублик — 6:3, 6:4
Парный разряд
Никола Чачич/Новак Джокович — Андрей Голубев/Александр Недовесов — 6:2, 2:6, 6:3
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю