Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

За сутки до окончания группового турнира сборная России отобралась в 1/4 финала Кубка Дэвиса.

В Мадриде российская команда обыграла хорватскую со счетом 3:0, а после проиграла сборной Испании (1:2), что позволило ей стать одной из двух лучших команд, занимающих вторые места.

Сегодня на турнире состоятся еще три матча — Великобритания — Казахстан, Германия — Чили и Франция — Сербия, но они не смогут повлиять на выход сборной России в плей/офф, ставшей второй в группе B с разницей по сетам 4:2.