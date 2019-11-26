Сборная России поднялась на 14-е место в рейтинге Кубка Дэвиса
09:38
В обновленном рейтинге Кубка Дэвиса сборная России поднялась на 14- строчку. Ранее российская команда занимала 21-е место.
Лидерство сохранили французы, хорваты остались на втором месте. Победитель Кубка Дэвиса-2019 сборная Испании заняла третью строчку.
Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных
25 ноября
1 (1). Франция — 2289,13
2 (2). Хорватия — 2166,01
3 (7). Испания — 1177,38
4 (4). Бельгия — 933,5
5 (3). Аргентина — 904,13
6 (6). США — 776,87
7 (8). Сербия — 618,5
8 (5). Великобритания — 595
9 (14). Канада — 505,5
10 (9). Австралия — 499,75...
14 (21). Россия — 321,75
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