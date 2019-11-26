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Сборная России поднялась на 14-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

09:38
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В обновленном рейтинге Кубка Дэвиса сборная России поднялась на 14- строчку. Ранее российская команда занимала 21-е место.

Лидерство сохранили французы, хорваты остались на втором месте. Победитель Кубка Дэвиса-2019 сборная Испании заняла третью строчку.

Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных

25 ноября

1 (1). Франция — 2289,13

2 (2). Хорватия — 2166,01

3 (7). Испания — 1177,38

4 (4). Бельгия — 933,5

5 (3). Аргентина — 904,13

6 (6). США — 776,87

7 (8). Сербия — 618,5

8 (5). Великобритания — 595

9 (14). Канада — 505,5

10 (9). Австралия — 499,75...

14 (21). Россия — 321,75

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