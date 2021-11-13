Сборная России начнет подготовку к Кубку Дэвиса без Медведева и Рублева

Сборная России начнет подготовку к Кубку Дэвиса 20 ноября в Мадриде без Даниила Медведева и Андрея Рублева, которые будут выступать на Итоговом турнире ATP.

«Конечно, плохо, что к сборной Медведев и Рублев присоединятся сразу после Итогового турнира. Будут все измочаленные. Будем играть с листа, а в трех сетах это чревато», — сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ТАСС.

В состав сборной России помимо Медведева и Рублева вошли Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

Кубок Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Россияне в группе А сыграют с испанцами и эквадорцами.