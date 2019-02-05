Сборная России - 21-я в рейтинге Кубка Дэвиса

Сборная России поднялась на 21-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса. В первой десятке изменений не произошло.

На прошлой неделе сборная России победила Швейцарию и вышла в основной этап нового розыгрыша соревнований.

Рейтинг Кубка Дэвиса

Положение на 4 февраля

1 (1*). Франция – 3263,75

2 (2). Хорватия – 3025,75

3 (3). Аргентина – 1568,5

4 (4). Бельгия – 1521,63

5 (5). Великобритания – 1191,63

6 (6). США – 984,95

7 (7). Испания – 914,94

8 (8). Сербия – 727,5

9 (9). Австралия – 677,26

10 (10). Италия – 610,13...

21 (22). Россия – 190,88

* - положение в предыдущем рейтинге