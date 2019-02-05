Сборная России - 21-я в рейтинге Кубка Дэвиса

Сборная России поднялась на 21-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса. В первой десятке изменений не произошло.
На прошлой неделе сборная России победила Швейцарию и вышла в основной этап нового розыгрыша соревнований.
Рейтинг Кубка Дэвиса
Положение на 4 февраля
1 (1*). Франция – 3263,75
2 (2). Хорватия – 3025,75
3 (3). Аргентина – 1568,5
4 (4). Бельгия – 1521,63
5 (5). Великобритания – 1191,63
6 (6). США – 984,95
7 (7). Испания – 914,94
8 (8). Сербия – 727,5
9 (9). Австралия – 677,26
10 (10). Италия – 610,13...
21 (22). Россия – 190,88
* - положение в предыдущем рейтинге
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