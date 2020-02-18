Сборная Китая снялась с матча Кубка Дэвиса из-за коронавируса

Мужская сборная Китая отказалась от участия в матче плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса против команды Румынии из-за коронавируса, информирует сайт турнира.

Команда не смогла выехать на игру из-за ограничений, наложенных вследствие распространения коронавируса.

Руководство Кубка Дэвиса приняла решение сборной Китая.

Матч должен был состояться 6-7 марта в румынском городе Пьятра-Нямц. Таким образом, сборная Румынии без борьбы вышла в Мировую группу I.