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Сборная Китая снялась с матча Кубка Дэвиса из-за коронавируса

17:04

Мужская сборная Китая отказалась от участия в матче плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса против команды Румынии из-за коронавируса, информирует сайт турнира.

Команда не смогла выехать на игру из-за ограничений, наложенных вследствие распространения коронавируса.

Руководство Кубка Дэвиса приняла решение сборной Китая.

Матч должен был состояться 6-7 марта в румынском городе Пьятра-Нямц. Таким образом, сборная Румынии без борьбы вышла в Мировую группу I.

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