Сборная Италии с Синнером вышла в финал Кубка Дэвиса

Теннисисты сборной Италии стали финалистами Кубка Дэвиса 2024 года.

В полуфинальном противостоянии итальянцы со счетом 2-0 обыграли команду Австралии. Первый одиночный матч завершился победой Маттео Берреттини над Танаси Коккинакисом со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Во второй встрече первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Алекса Де Минаура (6:3, 6:4).

В финале турнира сборная Италии встретится с теннисистами из Нидерландов.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Италия — Австралия (2-0)

Маттео Берреттини — Танаси Коккинакис — 6:7 (6:8), 6:3, 7:5

Янник Синнер — Алекс Де Минаур — 6:3, 6:4