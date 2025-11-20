Сборная Испании впервые с 2019 года вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Дуэт Марселя Гранольерса и Педро Мартинеса вывел сборную Испании в полуфинал Кубка Дэвиса-2025.

В четвертьфинале турнира испанской команде противостояла сборная Чехии. По итогам одиночных матчей счет был 1-1. Во встрече парного разряда Гранольерс и Мартинес обыграли пару Томаша Махача и Якуба Меншика — 7:6 (10:8), 7:6 (10:8).

Сборная Испании вышла в полуфинал Кубка Дэвиса впервые за шесть лет. На этой стадии испанцы сыграют с победителем противостояния между сборными Германии и Аргентины.

Болонья (Италия)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир.

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Испания — Чехия (2-1)

Марсель Гранольерс/Педро Мартинес — Томаш Махач/Якуб Меншик — 7:6 (10:8), 7:6 (10:8)