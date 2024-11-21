Сборная Австралии победила США в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Мужская сборная Австралии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса 2024 года. В четвертьфинале турнира австралийцы со счетом 2:1 одержали победу над США.

Первый одиночный матч четвертьфинала завершился в пользу представителя Австралии Танаси Коккинакиса, который обыграл американца Бена Шелтона (6:1, 4:6, 7:6 (16:14)). Позже Тэйлор Фритц одолел Алекса Де Минаура (6:3, 6:4) и сравнял счет в противостоянии.

Победитель определился по итогам встречи в парном разряде, где австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джордан Томпсон одолели американский дуэт в составе Томми Пола и Бена Шелтона (6:4, 6:4).

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

США — Австралия

Бен Шелтон — Танаси Коккинакис — 1:6, 6:4, 6:7 (14:16)

Тэйлор Фритц — Алекс Де Минаур — 6:3, 6:4

Томми Пол/Бен Шелтон — Мэттью Эбден/Джордан Томпсон — 4:6, 4:6