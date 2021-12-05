Рублев: «Буду нервничать за Медведева»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над хорватом Борной Гойо (6:4, 7:6) в первом матче финала Кубка Дэвиса.

«Очень сложный матч и огромное давление. Кажется, что я был обязан побеждать, но Борна эти две недели играл потрясающе, как и сегодня, — отметил Рублев на Okko Спорт. — Очень рад, что победил. Посмотрим, что будет дальше, но я наслаждаюсь моментом и рад победе».

Во втором матче встретятся россиянин Даниил Медведев и хорват Марин Чилич.

«Наверное, сейчас я буду очень нервничать, но в предыдущих матчах я был очень уверен в Данииле. Он так играет, у него такой боевой характер, что я ему доверяю. Но сегодня буду нервничать», — добавил Рублев.