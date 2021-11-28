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Рублев проиграл 40-летнему Лопесу в первом матче Кубка Дэвиса против Испании

22:14
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев в матче группового этапа финала Кубка Дэвиса потерпел поражение от 40-летнего испанца Фелисиано Лопеса. Россиянин уступил в трех сетах — 6:2, 3:6, 4:6.

За 1 час 46 минут матча Андрей сделал 13 эйсов и два брейка, пять раз ошибившись при подаче.

Таким образом, счет в противостоянии России и Испании стал 0:1.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A (Мадрид)

Испания — Россия — 1:0

Фелисиано Лопес — Андрей Рублев — 2:6, 6:3, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора
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