Рублев проиграл 40-летнему Лопесу в первом матче Кубка Дэвиса против Испании

Российский теннисист Андрей Рублев в матче группового этапа финала Кубка Дэвиса потерпел поражение от 40-летнего испанца Фелисиано Лопеса. Россиянин уступил в трех сетах — 6:2, 3:6, 4:6.

За 1 час 46 минут матча Андрей сделал 13 эйсов и два брейка, пять раз ошибившись при подаче.

Таким образом, счет в противостоянии России и Испании стал 0:1.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A (Мадрид)

Испания — Россия — 1:0

Фелисиано Лопес — Андрей Рублев — 2:6, 6:3, 6:4