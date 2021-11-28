Рублев проиграл 40-летнему Лопесу в первом матче Кубка Дэвиса против Испании
22:14
Российский теннисист Андрей Рублев в матче группового этапа финала Кубка Дэвиса потерпел поражение от 40-летнего испанца Фелисиано Лопеса. Россиянин уступил в трех сетах — 6:2, 3:6, 4:6.
За 1 час 46 минут матча Андрей сделал 13 эйсов и два брейка, пять раз ошибившись при подаче.
Таким образом, счет в противостоянии России и Испании стал 0:1.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A (Мадрид)
Испания — Россия — 1:0
Фелисиано Лопес — Андрей Рублев — 2:6, 6:3, 6:4
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