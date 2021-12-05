Рублев обыграл Гойо и вывел Россию вперед в финале Кубка Дэвиса
19:41
Российский теннисист Андрей Рублев победил хорвата Борну Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) в рамках финального матча Кубка Дэвиса.
Игра продолжалась один час и 33 минуты. Рублев сделал восемь эйсов при двух двойных ошибках и одном реализованном брейк-пойнте. У его соперника 15 эйсов и две двойные.
После этой игры Россия ведет в матче с Хорватией со счетом 1:0. В следующем противостоянии россиянин Даниил Медведев сыграет с хорватом Марином Чиличем.
В случае победы Медведева сборная России выиграет трофей. Если победит Чилич, то судьбу финала определит парный матч.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал (Мадрид)
Россия — Хорватия — 1:0
Андрей Рублев — Борна Гойо — 6:4, 7:6 (7:5)
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