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Рублев обыграл Гойо и вывел Россию вперед в финале Кубка Дэвиса

19:41
Андрей Рублев. Фото Кубок Дэвиса
Андрей Рублев. Фото Кубок Дэвиса
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Российский теннисист Андрей Рублев победил хорвата Борну Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) в рамках финального матча Кубка Дэвиса.

Игра продолжалась один час и 33 минуты. Рублев сделал восемь эйсов при двух двойных ошибках и одном реализованном брейк-пойнте. У его соперника 15 эйсов и две двойные.

После этой игры Россия ведет в матче с Хорватией со счетом 1:0. В следующем противостоянии россиянин Даниил Медведев сыграет с хорватом Марином Чиличем.

В случае победы Медведева сборная России выиграет трофей. Если победит Чилич, то судьбу финала определит парный матч.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал (Мадрид)

Россия — Хорватия — 1:0

Андрей Рублев — Борна Гойо — 6:4, 7:6 (7:5)

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