Рублев и Хачанов сходили на матч "Барселоны" и поблагодарили Пике за билеты

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев побывали на матче "Барселона" - "Атлетико" (2:0). Фотографию с трибун "Камп Ноу" выложил в Инстаграме Хачанов.

"Отличный матч сегодня! "Барселона" была в ударе! Спасибо Жерару Пике за билеты и с победой", - написал Хачанов.

Напомним, Пике является одним из владельцев инвестиционного фонда, который владеет правами на Кубок Дэвиса. В этом сезоне турнир сменит формат и пройдет в ноябре на одной неделе. Сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии.