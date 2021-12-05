Рублев: «Хорваты являются опасным соперником для сборной России в финале Кубка Дэвиса»

Теннисист сборной России Андрей Рублев рассказал, что думает о команде Хорватии, с которой россияне сыграют в финале Кубка Дэвиса.

«У хорватов самая сильная пара на данный момент в туре. Плюс у них [Марин] Чилич — топ игрок, который выигрывал Шлем и может показать невероятный уровень. На Уимблдоне у них был невероятно тяжелый матч с Даней [Медведевым] из пяти сетов. Второй номер их тоже показывает здесь невероятную игру — обыграл троих из топ-100, хорваты очень опасны», — цитирует Рублева ТАСС.

Игра состоится сегодня, 5 декабря.

Сборную России представляют Рублев, Даниил Медведев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.