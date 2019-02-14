Россия в финальном турнире Кубка Дэвиса сыграет с Хорватией и Испанией

Сборная России узнала соперников по финальному турниру Кубка Дэвиса. Команда в ноябре сыграет с Хорватией и Испанией в группе В.
Полностью состав групп выглядит так:
группа А - Франция, Сербия, Япония;
группа В - Россия, Хорватия, Испания;
группа С - Аргентина, Германия, Чили;
группа D - Бельгия, Австралия, Колумбия;
группа E - Великобритания, Казахстан, Голландия;
группа F - США, Италия, Канада.
В плей-офф выйдут победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места.
В четвертьфинале победитель группы В сыграет с одной из вторых команд.
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