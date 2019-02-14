Россия в финальном турнире Кубка Дэвиса сыграет с Хорватией и Испанией

Сборная России узнала соперников по финальному турниру Кубка Дэвиса. Команда в ноябре сыграет с Хорватией и Испанией в группе В.

Полностью состав групп выглядит так:

группа А - Франция, Сербия, Япония;

группа В - Россия, Хорватия, Испания;

группа С - Аргентина, Германия, Чили;

группа D - Бельгия, Австралия, Колумбия;

группа E - Великобритания, Казахстан, Голландия;

группа F - США, Италия, Канада.

В плей-офф выйдут победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места.

В четвертьфинале победитель группы В сыграет с одной из вторых команд.