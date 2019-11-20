Россия уступила Испании на Кубке Дэвиса

В матче группового этапа Кубка Дэвиса сборная Испании обыграла команду России (2:1). Победу испанцы заработали благодаря выигрышу в парной игре. Марсель Гранольерс/Фелисиано Лопес обыграли пару Карен Хачанов/Андрей Рублев — 6:4, 7:6 (7:5).

Участник плей-офф от группы В определится после сегодняшнего матча Испания — Хорватия.

Кубок Дэвиса Финальный турнир

Парный разряд

Группа B

Испания — Россия — 2:1

Роберто Баутиста Агут — Андрей Рублев — 6:3, 3:6, 6:7(0:7)

Рафаэль Надаль — Карен Хачанов — 6:3, 7:6(9:7)

Марсель Гранольерс/Фелисиано Лопес — Карен Хачанов/Андрей Рублев — 6:4, 7:6 (7:5)