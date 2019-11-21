Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Стал известен соперник сборной России в 1/4 финала Кубка Дэвиса. Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A.

Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте. Российскую сборную уже никто не сможет обойти по проценту выигранных сетов, таким образом, она стала одной из двух лучших команд среди занявших вторые места.

Игра Сербия — Россия состоится завтра, начало — в 13.00 (мск).

Россию на Кубке Дэвиса представляют Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.