Россия — Германия, Кубок Дэвиса-2021: с кем играют Медведев и Рублев
14:55
Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медедев узнали своих соперников на матчи полуфинала Кубка Дэвиса с командой Германии.
Сегодня, 4 декабря, Рублев в 15:00 сыграет с Домиником Кепфером. В 16:30 Медведев встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Если в первых двух матчах победитель не определится, то в 18:00 состоится парный матч Аслан Карацев / Андрей Рублев (Россия) — Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия).
Ранее на групповом этапе турнира российские теннисисты обыграли сборные Испании и Эквадора, а в четвертьфинале Россия победила Швецию.
Если в полуфинале мужская команда выиграет Германию, то в финале Кубка Дэвиса встретится со сборной Хорватии.
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