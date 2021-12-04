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Россия — Германия, Кубок Дэвиса-2021: с кем играют Медведев и Рублев

14:55
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Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медедев узнали своих соперников на матчи полуфинала Кубка Дэвиса с командой Германии.

Сегодня, 4 декабря, Рублев в 15:00 сыграет с Домиником Кепфером. В 16:30 Медведев встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Если в первых двух матчах победитель не определится, то в 18:00 состоится парный матч Аслан Карацев / Андрей Рублев (Россия) — Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия).

Ранее на групповом этапе турнира российские теннисисты обыграли сборные Испании и Эквадора, а в четвертьфинале Россия победила Швецию.

Если в полуфинале мужская команда выиграет Германию, то в финале Кубка Дэвиса встретится со сборной Хорватии.

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Анна Горшкова все материалы автора
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