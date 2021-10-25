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Роман Сафиуллин присоединился к сборной России для подготовки к Кубку Дэвиса

22:15

Теннисист Роман Сафиуллин вошел в состав сборной России и будет принимать участие в подготовке к финальной стадии Кубка Дэвиса.

Ранее пресс-служба турнира объявила, что Россию будут представлять Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

«Сафиуллин вошел шестым игроком в команду. Как минимум чтобы могли нормально тренироваться, играть спарринги, — приводит ТАСС слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. — Донской был в команде на Кубке ATP в начале года, климат в команде хороший. Если кто-то получает травму, Донской и Сафиуллин будут готовы заменить».

Турнир пройдет с 25 ноября по 5 декабря. Россияне в группе А в Мадриде сыграют с испанцами и эквадорцами. Сборная России выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12760649

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