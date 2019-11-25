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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Роберто Баутиста-Агут: «Не смог бы играть без поддержки товарищей по сборной»

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Теннисист сборной Испании Роберто Баутиста-Агут поблагодарил партнеров по команде за поддержку во время Кубка Дэвиса. Баутиста-Агут покидал расположение сборной из-за смерти отца, но затем вернулся и помог испанцам завоевать трофей.

— Я не смог бы играть без поддержки моих товарищей по команде, — цитирует El Mundo Deportivo Баутисту-Агута. — После такой трудной недели, нужно было сохранить лицо и двигаться вперед. Я смог преодолеть себя и сейчас счастлив.

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