Рафаэль Надаль: «Главным героем сборной Испании был Баутиста-Агут»

Теннисист сборной Испании Рафаэль Надаль назвал партнера по команде Роберто Баутисту-Агута главным героем Кубка Дэвиса. Баутиста-Агут покидал турнир из-за смерти отца, но вернулся в расположение команды и помог ей завоевать трофей. В финальном матче он принес Испании первое очко, а Надаль добыл вторую и решающую победу.

— Это была невероятная неделя во всех отношениях, — цитирует El Mundo Deportivo Надаля. — Мы все вместе это сделали. Я выиграл восемь матчей из восьми, но, положа руку на сердце, скажу: главным героем был Роберто. Он сделал что-то нечеловеческое. Не знаю, как это объяснить, это пример для всех.

Его отец умер, но он вернулся к нам, Пабло получил травму, у Марселя был дискомфорт в спине. Я выдержал, но был риск получить травму от такого большого количества матчей. К счастью, я этого избежал. Огромное спасибо всем болельщикам и всей Испании. Это была невероятная неделя.