Поспишил вывел Канаду вперед в матче с Италией
20:19
Канадец Вашек Поспишил обыграл итальянца Фабио Фоньини (7:6, 7:5) в рамках финальной стадии Кубка Дэвиса. Канадцы повели в матче с итальянцами со счетом 1:0.
Во второй игре Канаду будет представлять Денис Шаповалов, Италию — Маттео Берреттини. Сборные Канады и Италии выступают в группе F вместе с командой США.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия
Одиночный разряд
Группа F
Италия — Канада — 0:1
Фабио Фоньини — Вашек Поспишил — 6:7, 5:7
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