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Поспишил вывел Канаду вперед в матче с Италией

20:19
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Канадец Вашек Поспишил обыграл итальянца Фабио Фоньини (7:6, 7:5) в рамках финальной стадии Кубка Дэвиса. Канадцы повели в матче с итальянцами со счетом 1:0.

Во второй игре Канаду будет представлять Денис Шаповалов, Италию — Маттео Берреттини. Сборные Канады и Италии выступают в группе F вместе с командой США.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия

Одиночный разряд

Группа F

Италия — Канада — 0:1

Фабио Фоньини — Вашек Поспишил — 6:7, 5:7

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