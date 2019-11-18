Поспишил вывел Канаду вперед в матче с Италией

Канадец Вашек Поспишил обыграл итальянца Фабио Фоньини (7:6, 7:5) в рамках финальной стадии Кубка Дэвиса. Канадцы повели в матче с итальянцами со счетом 1:0.

Во второй игре Канаду будет представлять Денис Шаповалов, Италию — Маттео Берреттини. Сборные Канады и Италии выступают в группе F вместе с командой США.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия

Одиночный разряд

Группа F

Италия — Канада — 0:1

Фабио Фоньини — Вашек Поспишил — 6:7, 5:7