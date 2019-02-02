11:57 | Теннис — Кубок Дэвиса

Попырин обыграл Фатича в квалификации Кубка Дэвиса

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Алексей Попырин в составе сборной Австралии обыграл Нермана Фатича из Боснии и Герцеговины в матче второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:2). Поединок продолжался 1 час 3 минуты.

В другом матче дня У Ибин (Китай) обыграл  Йошихито Нишиока (Япония) - 2:6, 0:6.

Кубок Дэвиса 

Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Китай - Япония
У Ибин - Йошихито Нишиока - 2:6, 0:6

Австралия - Босния и Герцеговина
Алексей Попырин - Нерман Фатич - 6:1, 7:6 (7:2)

 

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