Попырин обыграл Фатича в квалификации Кубка Дэвиса

Алексей Попырин в составе сборной Австралии обыграл Нермана Фатича из Боснии и Герцеговины в матче второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:2). Поединок продолжался 1 час 3 минуты.
В другом матче дня У Ибин (Китай) обыграл Йошихито Нишиока (Япония) - 2:6, 0:6.
Кубок Дэвиса
Квалификационный раунд
Одиночный разряд
Квалификация
Китай - Япония
У Ибин - Йошихито Нишиока - 2:6, 0:6
Австралия - Босния и Герцеговина
Алексей Попырин - Нерман Фатич - 6:1, 7:6 (7:2)
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