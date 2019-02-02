Попырин обыграл Фатича в квалификации Кубка Дэвиса

Алексей Попырин в составе сборной Австралии обыграл Нермана Фатича из Боснии и Герцеговины в матче второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:2). Поединок продолжался 1 час 3 минуты.



В другом матче дня У Ибин (Китай) обыграл Йошихито Нишиока (Япония) - 2:6, 0:6.

Кубок Дэвиса

Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Китай - Япония

У Ибин - Йошихито Нишиока - 2:6, 0:6



Австралия - Босния и Герцеговина

Алексей Попырин - Нерман Фатич - 6:1, 7:6 (7:2)



