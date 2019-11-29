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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

«Полуфинал — не та стадия, где должна останавливаться Россия». Хачанов — об итогах Кубка Дэвиса

11:30
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в своем Instagram пост, в котором подвел итоги Кубка Дэвиса.

— Спасибо огромное всем за отличную поддержку! — написал Хачанов. — Неделя в Мадриде была сложной — мы остановилась в шаге от истории, но станем только сильнее.

Полуфинал — не та стадия, где должна останавливаться Россия. Я невероятно горд представлять страну на таком турнире — для меня это большая честь! Мы станем еще сильнее, чтобы радовать наших болельщиков.

Спасибо Андрею Рублеву и всей команде — без вас ничего бы не было. Респект соперникам — это было круто!

Рублев и Хачанов проиграли Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу путевку в финал Кубка Дэвиса на тай-брейке решающего сета.

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