Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в своем Instagram пост, в котором подвел итоги Кубка Дэвиса.

— Спасибо огромное всем за отличную поддержку! — написал Хачанов. — Неделя в Мадриде была сложной — мы остановилась в шаге от истории, но станем только сильнее.

Полуфинал — не та стадия, где должна останавливаться Россия. Я невероятно горд представлять страну на таком турнире — для меня это большая честь! Мы станем еще сильнее, чтобы радовать наших болельщиков.

Спасибо Андрею Рублеву и всей команде — без вас ничего бы не было. Респект соперникам — это было круто!

Рублев и Хачанов проиграли Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу путевку в финал Кубка Дэвиса на тай-брейке решающего сета.