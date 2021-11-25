Ольховский: «Время покажет, стоит ли нам придержать Медведева на скамейке»
Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский ответил на вопрос, стоит ли придержать Даниила Медведева на Кубке Дэвиса, так как у него был тяжелый сезон.
— Время покажет, стоит ли нам придержать Медведева на скамейке, но то, что он приехал в хорошей форме, не вызывает сомнений, — цитирует «Чемпионат» Ольховского. — Конечно, на Итоговом он сыграл неплохо, хотелось бы выиграть в финале, но как есть. Могут возникнуть трудности в плане того, что начнутся игры и ему не дадут возможности тренироваться на центральном корте. Покрытие в Мадриде чуть медленнее, чем на Итоговом турнире.
— Могут ли быть проблемы у сборной России на предварительном этапе?
— От испанцев всегда ожидаешь борьбы и высокого уровня. Они очень непредсказуемы, особенно в одиночках. Концентрироваться нужно именно на одиночных играх и выигрывать их. Другого варианта у наших ребят нет.
Напомним, с 25 ноября по 5 декабря 2021 года пройдет финальная стадия Кубка Дэвиса. Сборная России на групповом этапе в Мадриде (Испания) сыграет с командами Испании и Эквадора.
Состав российской команды: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин.
Все матчи турнира в прямом эфире покажет платформа Okko.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/tennis/article-4524041-rossiya-na-kubke-devisa-2021-spornye-mneniya-o-predstoyaschih-matchah-s-ispaniej-i-ekvadorom-vystupit-li-daniil-medvedev.html
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