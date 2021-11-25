Ольховский: «Время покажет, стоит ли нам придержать Медведева на скамейке»

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский ответил на вопрос, стоит ли придержать Даниила Медведева на Кубке Дэвиса, так как у него был тяжелый сезон.

— Время покажет, стоит ли нам придержать Медведева на скамейке, но то, что он приехал в хорошей форме, не вызывает сомнений, — цитирует «Чемпионат» Ольховского. — Конечно, на Итоговом он сыграл неплохо, хотелось бы выиграть в финале, но как есть. Могут возникнуть трудности в плане того, что начнутся игры и ему не дадут возможности тренироваться на центральном корте. Покрытие в Мадриде чуть медленнее, чем на Итоговом турнире.

— Могут ли быть проблемы у сборной России на предварительном этапе?

— От испанцев всегда ожидаешь борьбы и высокого уровня. Они очень непредсказуемы, особенно в одиночках. Концентрироваться нужно именно на одиночных играх и выигрывать их. Другого варианта у наших ребят нет.

Напомним, с 25 ноября по 5 декабря 2021 года пройдет финальная стадия Кубка Дэвиса. Сборная России на групповом этапе в Мадриде (Испания) сыграет с командами Испании и Эквадора.

Состав российской команды: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин.

Все матчи турнира в прямом эфире покажет платформа Okko.