Ольховский предложил переименовать Кубок Дэвиса в «Кубок Пике»

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский поделился мнением об обновленном формате турнира, инвестором которого является защитник «Барселоны» Жерар Пике. Теперь его финальная часть проходит за неделю.

— Новый формат турнира — это уже не Кубок Дэвиса в том понимании, в котором он представлялся раньше, — цитируют Ольховского «Известия». — Это было ясно еще задолго до старта соревнований в Мадриде. Они наконец состоялись, но я бы назвал их не Кубком Дэвиса, а как-нибудь иначе — например, в честь его организаторов в лице компании знаменитого футболиста «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике. Может быть, Кубок Пике.

Турнир, длящийся всего неделю, — очень сложный формат для команды, у которой короткая скамейка. Ведь играть нужно много матчей, причем подряд. Мы это видели на примере сборной России, за которую выступали только Андрей Рублев и Карен Хачанов. Каждый из них проводил по две игры в день — одиночную и парную.

Не говоря уже о том, что все матчи надо уместить в три корта — это вынуждает проводить партии с утра до ночи. Устроить два матча сборных по 2-3 партии каждый на одном стадионе очень сложно. В среднем одна такая игра идет 8-9 часов. Обычно начало первого матча планируют на 11 утра, а второго — на шесть вечера. Но если первая встреча затягивается, то вторая начинается уже в восемь.

В результате зрители приходят к 18:00 с купленными билетами на второй матч, но их не пускают, пока не кончится первый. Они два часа пытаются чем-то себя занять, а сами теннисисты в итоге играют до утра. Мы видели, как полуфинал Испания-Великобритания закончился в 4:04. Это ни в какие рамки не лезет и, на мой взгляд, совершенно выбивает спортсменов из колеи. Когда ты заканчиваешь в четыре утра, даже если тебе в этот же день играть вечером, а не утром или днем, подготовиться очень трудно.

Честнее было бы именно так и назвать Кубок Дэвиса, но понятно, что Жерар Пике на это бы не пошел. Сейчас ему было важно именно под эгидой старого наименования собрать лучших теннисистов уровня Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. При этом мы видим, что уже отказался ехать в Мадрид Даниил Медведев. Да у него были немного другие причины для этого — у Дани, в принципе, впервые в жизни был такой напряженный отрезок, когда он постоянно доходил до финалов крупных соревнований, попал на Итоговый турнир ATP в Лондоне и физически был выхолощен.