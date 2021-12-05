Награждение сборной России после победы в Кубке Дэвиса. Видео

Сборная России по теннису завоевала Кубок Дэвиса, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 2-0.

В состав сборной России на Кубок Дэвиса 2021 года вошли Даниил Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

RTF move to joint-7th place on the all-time list for most Davis Cup titles! ?



32 — USA ??

28 — Australia ??

10 — France ??

10 — Great Britain ??

7 — Sweden ??

6 — Spain ??

3 — Czech Republic ??

3 — Germany ??

3 — RTF ???#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/kzTC09OHLi — Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021

Российские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса в третий раз в истории: до этого они побеждали в 2002 и 2006 годах.