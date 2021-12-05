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Награждение сборной России после победы в Кубке Дэвиса. Видео

22:21
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Сборная России по теннису завоевала Кубок Дэвиса, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 2-0.

В состав сборной России на Кубок Дэвиса 2021 года вошли Даниил Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

Российские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса в третий раз в истории: до этого они побеждали в 2002 и 2006 годах.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Кубок Дэвиса 2021, Россия — результаты и обзоры матчей, главные новости, Медведев, Рублев, сетка и соперники