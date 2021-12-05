Награждение сборной России после победы в Кубке Дэвиса. Видео
22:21
Сборная России по теннису завоевала Кубок Дэвиса, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 2-0.
В состав сборной России на Кубок Дэвиса 2021 года вошли Даниил Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин.
Российские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса в третий раз в истории: до этого они побеждали в 2002 и 2006 годах.
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